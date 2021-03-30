Вынесен приговор стрелявшему в племянницу и ее знакомого в Оршанском районе

30 марта, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Суд Оршанского района и Орши рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины, который стрелял из ружья в племянницу и ее знакомого, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Витебского областного суда.

Вечером 2 января 16-летняя девушка приехала со своими друзьями навестить дедушку в деревню Росский Селец. Во дворе дома ее встретил 30-летний дядя, он был пьяным. Во время разговора мужчина начал угрожать убийством. Заходя в дом, девушка успела попросить своего знакомого, чтобы тот спасал ее, если услышит крики. Через некоторое время дядя зашел в дом с гладкоствольным охотничьим ружьем и стал заряжать его патронами. Увидев это, племянница закричала и выбежала из дома, а мужчина направился за ней. Знакомый девушки стал удерживать дверь, пока та не убежала на значительное расстояние, после чего это сделал сам.

Когда вооруженный сельчанин вышел из дома, он выстрелил в направлении убегавших, второй выстрел был в воздух. Парню и девушке удалось спастись, они не пострадали. Утром 3 января они обратились в правоохранительные органы, мужчину задержали.

Во время судебного заседания обвиняемый признал частично свою вину. Смягчающим ответственность обстоятельством признано наличие у него на иждивении ребенка. Ранее мужчина судим не был.

Суд приговорил стрелка к ограничению свободы на срок 1 год и 6 месяцев без направления в исправительное учреждение открытого типа. Также с обвиняемого в пользу потерпевшей взыскано Br1,5 тыс. в качестве компенсации морального вреда. Ружье конфисковано.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован.-0-