Вынесен приговор трем жителям Калинковичей за незаконный оборот наркотиков

26 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Суд Калинковичского района вынес приговор в отношении трех мужчин, обвиняемых по ч.1 ст.328 УК в незаконном обороте особо опасных психотропных веществ и опасных наркотических средств, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Гомельского областного суда.

На скамье подсудимых оказались жители районного центра 1975, 1981 и 1982 годов рождения.

Установлено, что 44-летний обвиняемый в июле этого года приобрел 9,335 г амфетамина (фенамина) и хранил его дома в Калинковичах. Через некоторое время он сбыл не менее 0,22 г психотропа местному жителю, а оставшуюся часть оставил у себя. Кроме того, он приобрел не менее 2,82 г марихуаны, которую также хранил дома.

Часть приобретенного психотропа двое других фигурантов дела употребили, еще часть оставили в машине, принадлежащей одному из них.

Приговором суда 44-летнему мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на шесть лет и три месяца с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Также к нему применены принудительные меры безопасности и лечения против токсикомании по месту отбывания наказания. По амнистии он освобожден от лишения свободы частично на один год.

Обвиняемые 1981 и 1982 годов рождения получили по два года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. По амнистии они также частично освобождены от наказания на год.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.-0-