Вынесен приговор третьему участнику убийства жены экс-председателя Докшицкого райисполкома

5 февраля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Витебский областной суд вынес приговор третьему участнику резонансного убийства жены бывшего председателя Докшицкого райисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

Мужчина 1976 года рождения приговорен к 12 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.

Преступление было совершено в августе 2000 года. Трое злоумышленников проникли в дом с целью ограбления. В какой-то момент вернулась хозяйка. Преступники пытали женщину, чтобы узнать, где хранятся деньги. От полученных травм она скончалась. Долгое время это преступление оставалось нераскрытым. Вычислить убийц удалось лишь спустя 18 лет по генетическим следам, оставленным на окурках, когда один из причастных к убийству попался на другом преступлении.

За убийство, совершенное с особой жестокостью и сопряженное с разбоем, двое злоумышленников осуждены в 2019 году. Каждый из них был приговорен к 17 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Третий фигурант дела в феврале 2019 года был задержан на территории России и экстрадирован в Беларусь.-0-