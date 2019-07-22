Вынесен приговор водителю, сбившему девочек-близнецов на переходе в Гомеле

22 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Суд Железнодорожного района Гомеля вынес приговор по уголовному делу о ДТП, в котором две девочки-близнецы получили тяжкие телесные повреждения, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Гомельского областного суда Ольга Барсукова.

Как сообщалось, 19 января этого года в 11.35 водитель на автомобиле Mazda двигался по ул.Советской областного центра. На пересечении с ул.Чонгарской дивизии наехал на двух девочек 2005 года рождения, которые переходили проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. В результате аварии с тяжкими телесными повреждениями девочки были госпитализированы. Спустя несколько дней водителя заключили под стражу.

На суде законный представитель несовершеннолетних потерпевших пояснила, что обвиняемый сразу после произошедшего принес им свои извинения, в полной мере возместил причиненный обеим девочкам моральный вред, выплатив денежную компенсацию, и просила не лишать мужчину свободы.

При назначении наказания суд учел, что ранее к уголовной ответственности мужчина не привлекался, характеризуется положительно, чистосердечно раскаялся в совершенном преступлении, добровольно возместил ущерб и другие обстоятельства.

Обвиняемый признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения. Ему назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами транспортных средств, на 5 лет.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован. Мера пресечения в отношении мужчины до вступления приговора в силу изменена с заключения под стражей на подписку о невыезде и надлежащем поведении. Мужчину освободили из-под стражи в зале суда.-0-