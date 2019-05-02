Выпавший из окна малыш из Кобрина находится в стабильно тяжелом состоянии

2 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Состояние двухлетнего ребенка, выпавшего из окна на пятом этаже многоквартирного дома в Кобрине, медики оценивают как стабильно крайне тяжелое, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный врач Брестской детской областной больницы Сергей Ковшик.

Экстренную помощь малышу своевременно оказали в Кобрине, затем его доставили в детскую областную больницу. Сейчас ребенок в реанимации, подключен к аппарату ИВЛ (искусственная вентиляция легких). В Бресте ему оказывается необходимая помощь, в том числе сегодня пройдет консилиум с участием специалистов республиканских научно-практических центров.

Как сообщалось, несчастный случай произошел 29 апреля около 15 часов. Двухлетний ребенок залез на подоконник, открыл окно и, надавив на москитную сетку, выпал вместе с ней наружу. Мама малыша в это время была на кухне. Кобринский районный отдел Следственного комитета проводит проверку.-0-