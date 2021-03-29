29 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Высланный за протесты россиянин вернулся в Беларусь и стал фигурантом уголовного дела. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

Сотрудники брестского управления ГУБОПиК МВД задержали 30-летнего гражданина России, который незаконно прибыл в Беларусь. "Минувшим летом мужчина активно участвовал в массовых беспорядках на улицах Бреста, за что был привлечен к административной ответственности. Позже нарушителю было предложено покинуть нашу страну с трехлетним запретом на въезд", - рассказал Ольга Чемоданова.

Иностранец уехал, но 17 марта вернулся в Брест. Следователи дали правовую оценку его действиям и возбудили уголовное дело за незаконное пересечение госграницы. Россиянин находится в изоляторе временного содержания.-0-