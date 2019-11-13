Выстроил в ряд и угрожал пистолетом: в Гомеле хулигана приговорили к 6 годам колонии

13 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Судом Советского района Гомеля постановлен приговор по уголовному делу об особо злостном хулиганстве, сообщает БЕЛТА со ссылкой на интернет-портал судов общей юрисдикции Беларуси.

Обвиняемым по ч.3 ст.339 (особо злостное хулиганство) УК проходил ранее неоднократно судимый гомельчанин 1974 года рождения.

В середине августа, будучи нетрезвым, возле подъезда одного из домов по проспекту Октября в Гомеле мужчина угрожал пневматическим газобаллонным пистолетом МР-654К горожанину и двум подросткам 2003 года рождения. "Он подошел к ним с пистолетом, выстроил в ряд лицом к себе, демонстративно снял с предохранителя, взвел кожух-затвор в положение для стрельбы. Держа палец на спусковом крючке, в упор направлял ствол пистолета в тела и лица людей", - рассказали в Гомельском областном суде.

Приговором суда мужчина признан виновным в особо злостном хулиганстве. С учетом непогашенной судимости окончательно ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы в исправительной колонии в условиях строгого режима. Также осужденный пройдет курс лечения от хронического алкоголизма по месту отбывания наказания.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-