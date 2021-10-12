Взяла в долг почти Br190 тыс. и не вернула: суд в Островце вынес приговор по делу о мошенничестве

12 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Суд Островецкого района вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Гродненского областного суда.

В совершении преступления обвинялась женщина 1990 года рождения. Ранее она судима не была.

В суде рассказали, что в период с августа 2019 года по декабрь 2020 года путем злоупотребления доверием под различными предлогами, в том числе получения денежных средств в долг на развитие бизнеса, приобретения квартир и другие личные нужды, завладела денежными средствами граждан на общую сумму свыше Br189 тыс. При этом обвиняемая имела несколько необеспеченных долговых обязательств перед другими людьми и банками по ранее заключенным кредитным договорам. Действовала женщина умышленно и из корыстных побуждений.

Приговором суда она признана виновной. Женщине назначено 5 лет и 3 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима. Также она должна выплатить штраф в размере 100 базовых величин (Br2,9 тыс).

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.-0-