Взрыв повредил 6 гаражей и 7 автомобилей в Минске

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске произошел взрыв в гаражном кооперативе: повреждены шесть гаражей и семь автомобилей, сообщили БЕЛТА в Минском городском управлении МЧС.

Инцидент произошел сегодня. "В 14.20 на номер 101 от очевидца поступило сообщение о взрыве в гараже по улице Автомобилистов,12. К месту вызова были направлены подразделения МЧС", - рассказали в ведомстве.

Установлено, что взрыв случился в гаражном боксе, разделенном на четыре секции. В боксе находились три легковых автомобиля. В результате обрушились железобетонные перекрытия на площади около 200 кв.м.

Полностью разрушены четыре гаража, еще два частично повреждены.

Пострадавших не обнаружено.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.-0-

Фото Минского городского управления МЧС