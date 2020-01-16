Взрыв прогремел в гаражном кооперативе в Бресте

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бресте в гаражно-потребительском кооперативе на ул. Коммерческой прогремел взрыв, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Сообщение о взрыве поступило спасателям сегодня в 16.40.

На место происшествия были направлены подразделения МЧС. Установлено, что произошло полное разрушение гаражей на площади 167 кв.м. Открытого горения не наблюдалось: оно происходило под обрушившимися конструкциями на площади около 10 кв.м.

С травмами различной степени тяжести были госпитализированы в больницу трое пострадавших - двое мужчин и женщина.

Горение локализовано и ликвидировано. Спасатели разобрали строительные конструкции.

В результате взрыва повреждены пять легковых автомобилей: три находились вне завалов и два под завалами.

Причина взрыва устанавливается.-0-