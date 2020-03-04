Взрыв произошел на частном подворье в Березе

4 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают обстоятельства травмирования мужчины в Березе. Такая информация опубликована в Telegram-канале Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.

Сегодня в милицию поступило сообщение, что во дворе частного дома при разборе металлолома 44-летний мужчина получил травмы. Его госпитализировали.

Следственно-оперативная группа выяснила, что пострадавший вместе с братом разбирал, предположительно, взрыватель неустановленного боеприпаса. В результате произошел взрыв.

В Следственном комитете отметили, что во время осмотра на месте происшествия обнаружены более десяти не представляющих опасности элементов бомб без взрывчатых веществ и средств взрывания.

Березовский РОСК проводит проверку.-0-