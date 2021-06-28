За 5 лет в водоемах Гомельской области утонули 26 детей и подростков

28 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. За пять лет в водоемах Гомельской области утонули 26 несовершеннолетних, сообщил сегодня на аппаратном совещании в облисполкоме председатель областной организации ОСВОД Павел Новик, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это почти целый класс", - подчеркнул председатель областной организации.

Павел Новик проинформировал, что с начала этого года в регионе утонули 27 человек, в том числе пять детей и подростков. В прошлом году за это же время жертвами воды стали 20 человек, среди них один несовершеннолетний.

Обстановка на водоемах региона осложнилась из-за жары, обратил внимание председатель областной организации ОСВОД. Так, в июне спасли 23 человека, в том числе девять несовершеннолетних, утонули за месяц 12 человек, среди них четверо несовершеннолетних.

"В этом году в районах действия спасательных станций и постов не было случаев гибели на воде, специалисты спасли 38 человек, в том числе 14 несовершеннолетних", - уточнил Павел Новик. Всего удалось предупредить более 900 несчастных случаев, из них 114 - с детьми, подростками.

По словам председателя областной организации ОСВОД, все случаи, в которых погибли люди, произошли из-за нарушения мер личной безопасности и в местах, неподконтрольных ОСВОД. Основные причины трагедий - нарушение правил поведения на воде, эксплуатации маломерных судов, недосмотр родителей, купание в местах, для этого не предназначенных, и в состоянии алкогольного опьянения. Более половины утонувших были пьяны, уточнил Павел Новик.

Прокурор Гомельской области Виктор Морозов подчеркнул: тема безопасности на воде злободневная. По его словам, повлиять в положительном ключе на ситуацию можно, оборудовав в области больше мест отдыха у водоемов. В настоящее время в регионе 43 официальных пляжа, в других областях это число больше. "Чем больше будет оборудованных мест для купания, где контролируют ситуацию представители различных служб, тем меньше будет рисков", - убежден Виктор Морозов.

Он поднял и тему обучения плаванию детей: "Более половины утонувших не умели плавать. Вот в чем проблема".

Прокурор также обратил внимание на качество уборки, очистки пляжей, оборудования их специальным инвентарем, торговыми точками с прохладительными напитками.

На заседании обсудили комплекс мер для предотвращения трагедий на воде. Так, начальник областного управления МЧС Сергей Дичковский отметил: порой недостаточно просто поставить запрещающий знак - нужно ограничить и доступ к потенциально опасным местам. Вдоль берегов есть точки, которые несут опасность. Это могут быть и наклоненные над водой деревья, с которых отдыхающие пытаются прыгать в воду, и самодельные трамплины, и различные сооружения.

Павел Новик добавил, что на несанкционированных пляжах могли бы стать эффективными таблички с надписью "Здесь утонул человек".

Как было отмечено, ОСВОД, МЧС, милиция, специально организованные патрули, проводят профилактические рейды, при этом особое внимание уделяют местам, не предназначенным для купания.

"Безопасность - вопрос номер один. И сегодня этот вопрос вызывает тревогу. Нужно объединить все усилия, чтобы снизить печальную статистику", - подчеркнул председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей.-0-