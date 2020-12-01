За четыре дня доход киберпреступников за счет жителей Молодечно составил более Br23 тыс.

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. За четыре дня доход киберпреступников за счет доверчивых жителей Молодечно составил более Br23 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"25 ноября, на телефон 60-летней жительницы Молодечно из-за рубежа позвонил якобы представитель международной ассоциации банков. Неизвестный под предлогом защиты денег от мошеннических действий пытался завладеть реквизитами платежной карты, но женщина отказалась называть данные. Тогда общение с клиенткой продолжил робот, который убедил ее зайти в систему интернет-банка, используя реквизиты, которые ей были высланы (логин, пароль). Тут пожилая женщина и повелась на уговоры мошенников, а спустя 15 минут ее электронный кошелек оказался пуст. С банковской карты исчезли все пенсионные сбережения - Br3,8 тыс. При этом женщина призналась, что наслышана о подобных способах обмана, но все же поверила мошенникам", - рассказали в УВД.

30 ноября стало известно о новой жертве кибермошенников - 59-летней жительнице Молодечно, которая лишилась Br7 тыс. Оперативниками установлено, что деньги потерпевшей ушли на российский счет. Причем женщина сообщила незнакомцам реквизиты сразу трех банковских карт. Введенная в заблуждение горожанка думала, что спасает накопленный годами бюджет, на самом же деле потеряла деньги, отдав их лжесотрудникам банка. По данному факту возбуждено уголовное дело.

С аналогичной ситуацией с начала недели столкнулись более 15 жителей райцентра. Продвинутые кибермошенники прибегают к разным уловкам, чтобы выманить у людей персональные данные. "Так, в милицию обратился 54-летний мужчина, который сообщил о хищении с банковской карты Br1,6 тыс. Оказалось, что накануне с ним связалась девушка, якобы сотрудница Беларусбанка, и уведомила о крупном переводе на другой карт-счет. Так как молодечненец не совершал данную операцию, злоумышленница пообещала вернуть ошибочно переведенные деньги. Для этого необходимо было назвать лишь реквизиты платежной карты - и спустя 30 минут проблема будет решена. Для большей правдоподобности к разговору подключился якобы руководитель банка, который подтвердил слова незнакомки, что на мобильный телефон придет сообщение о возврате денежной суммы. В итоге ни SMS-уведомления, ни денег. Только в банке кассир открыла глаза мужчине, сообщив о мошенническом способе списания валюты", - отметили в УВД.

Милиция в очередной раз напоминает: если вам поступил подобный звонок от незнакомца, якобы представителя банка, немедленно прекратите разговор. Сразу же обратитесь в финансовое учреждение по номеру горячей линии (как правило, он указан на обратной стороне карты) и уточните, действительно ли по вашему счету были произведены какие-либо операции. Чтобы не стать очередной жертвой киберпреступников, категорически запрещается сообщать незнакомцам 16-значный номер карты, срок окончания ее действия, трехзначный CVC-код на обороте карты, одноразовые SMS-пароли для подтверждения интернет-операций.

"Когда вам звонят злоумышленники, им зачастую уже известны ваши личные данные, например, фамилия, имя, отчество. В любом случае не стоит доверять незнакомым собеседникам по телефону", - добавили правоохранители.-0-