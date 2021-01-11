11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. За четыре дня в Гродненской области задержаны 25 нетрезвых водителей, сообщили БЕЛТА в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Одним из нарушителей стал 30-летний водитель "Ауди". "8 января в Гродно около 5.00 он находился в баре, где, по его словам, употребил 0,5 л пива. Так как чувствовал себя нормально, мужчина сел за руль и направился на железнодорожный вокзал, чтобы поменять деньги. Далее по пути домой на ул.Пестрака он был остановлен для проверки документов инспектором ГАИ, который выявил у него признаки алкогольного опьянения", - рассказали в ГАИ.

Медицинское освидетельствование показало 1,9 промилле алкоголя в организме водителя.

К слову, водительских прав у него не было, поскольку в прошлом году он уже задерживался в нетрезвом состоянии. Всего мужчина был задержан и привлечен к ответственности более 20 раз за управление транспортом без прав.-0-