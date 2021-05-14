14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. За четыре месяца в Минске зарегистрировано более 2 тыс. киберпреступлений, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

"В настоящее время как на территории Минска, так и в целом по республике отмечается значительный рост регистрируемых киберпреступлений. За 4 месяца в столице зарегистрировано более 2 тыс. таких уголовно наказуемых деяний, что почти в 3 раза превысило аналогичный показатель прошлого года. 90% совершенных преступлений приходится на так называемые интернет-мошенничества, когда злоумышленники под видом сотрудников банка, используя компьютерную и телефонную коммуникацию, под различными предлогами получают у держателя платежной карты конфиденциальную информацию и стимулируют к совершению определенных действий со своим карт-счетом", - рассказали в ведомстве.

Чтобы не стать жертвой интернет-мошенников необходимо не передавать третьим лицам реквизиты своих банковских карт, данные для входа в интернет-банкинг, одноразовые пароли (ключи), которые получили в СМС-сообщениях от банка для входа в интернет-банкинг. "Нужно четко понимать, что сотрудник банковского учреждения никогда не будет требовать от клиента данные карты либо данные для входа в интернет-банкинг, а тем более устанавливать на телефон клиента какие-либо приложения. Если вам поступил такого рода звонок, то немедленно прекратите разговор и перезвоните на официальный номер своего банковского учреждения", - отметили в ГУВД.-0-