За деструктивные действия задержаны трое жителей Минской области

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сыщики Солигорского РОВД и оперативники ГУБОПиК задержали троих жителей района, причастных к преступлениям протестного толка, и установили источник финансирования их противоправной деятельности. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

По информации правоохранителей, 42-летний житель Солигорского района и его 39-летняя супруга распространяли незарегистрированную печатную продукцию антигосударственной направленности, а также наносили надписи соответствующего содержания на здания и сооружения в городе.

Пособник семейной пары, 40-летний житель райцентра, подпольно тиражировал листовки и стикеры из экстремистских интернет-источников, а также снабжал исполнителей краской.

У задержанных изъята протестная атрибутика и печатная продукция, множительная оргтехника, аэрозоли и набор домофонных ключей для проникновения в подъезды.

Кроме того, правоохранители установили заказчика совершенных преступлений, который их финансировал. В отношении супругов возбуждены уголовные дела за клевету в отношении Президента Беларуси, а также осквернение сооружений и порчу имущества. Действиям двух других фигурантов дается правовая оценка.

Оперативно-следственная работа по установлению иных обстоятельств и эпизодов противоправной деятельности подозреваемых продолжается.-0-