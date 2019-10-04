За ДТП с пострадавшей в Сморгонском районе в отношении водителя маршрутки возбудили уголовное дело

4 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Прокурор Сморгонского района возбудил уголовное дело о нарушении ПДД в отношении водителя маршрутного такси. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Гродненской области.

Авария на дороге Рымдюны-Солы произошла в январе 2019 года. 48-летний водитель маршрутного такси Островец-Минск не учел дорожные и погодные условия, неправильно выбрал скорость и не справился с управлением. Микроавтобус "Мерседес" съехал в кювет и перевернулся. В результате ДТП пострадала женщина, которая ехала в автобусе в качестве пассажира. Причиненное ей телесное повреждение эксперты отнесли к категории менее тяжких.

"Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение менее тяжкого телесного повреждения, квалифицируется по ч.1 ст.317 УК и является делом частного обвинения. Именно поэтому ОГАИ Сморгонского РОВД по результатам проверки вынесло постановление о ее прекращении. Пострадавшей разъяснили право обращения в суд с заявлением о привлечении виновного лица к уголовной ответственности. Однако в суд женщина обращаться не стала", - отметили в службе информации прокуратуры.

Работники прокуратуры Сморгонского района установили, что водитель маршрутки за нарушение ПДД привлекался к административной ответственности 32 раза, из них 12 - за превышение скорости. С учетом изложенных обстоятельств прокурор Сморгонского района отменил постановление о прекращении проверки и возбудил в отношении водителя уголовное дело по ч.1 ст.317 УК.

Для проведения предварительного расследования уголовное дело направлено в Сморгонский районный отдел Следственного комитета.-0-