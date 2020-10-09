За два месяца минчанин разложил в тайники более 1,5 кг наркотика

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Центрального РУВД Минска в лесопарковой зоне задержали 21-летнего жителя столицы, у которого при личном обыске изъято 20 г особо опасного психотропного вещества амфетамин, расфасованного в 10 свертков. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Во время осмотра участков лесопарковой зоны, описания которых содержались в изъятом у парня мобильнике, милиционеры обнаружили 40 закладок с наркотиком общей массой 80 г.

Установлено, что парень ранее не судим, официально нигде не трудоустроен. Ранее работал продавцом-консультантом в одном из салонов сотовой связи. Около двух месяцев назад он устроился курьером-закладчиком в интернет-магазин наркотиков. За непродолжительное время работы молодой человек успел получить и распространить через тайники более 1,5 кг наркотических средств и психотропных веществ.

Милиция устанавливает канал поступления наркотиков.

Материалы проверки переданы в Центральный (Минска) РОСК, где действиям молодого человека дана правовая оценка.-0-