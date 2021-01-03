За двое суток нового года на дорогах Беларуси произошло 305 ДТП, погибли 8 человек

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. За двое суток нового года на дорогах Беларуси произошло 305 ДТП, в 16 из них пострадали люди. Такую статистику БЕЛТА сообщили в главном управлении ГАИ МВД.

"Погибли 8 человек, в том числе двое несовершеннолетних, травмирован 21 человек. Среди погибших половина - пешеходы, все они находились в состоянии опьянения", - отметили в Госавтоинспекции.

В целом безответственных пешеходов в эти дни оказалось немало: зафиксировано более 850 нарушителей, 223 человека были пьяны. "Еще 373 пешехода находились на проезжей части, не обозначив себя в темное время суток световозвращающими элементами, тем самым подвергая опасности как себя, так и водителей", - добавили в ГАИ.

За управление в нетрезвом состоянии задержаны 193 водителя. Кроме того, сотрудники ГАИ выявили 323 бесправника.

В Свислочском районе в лобовом столкновении легковушек погибли два пассажира попавших в ДТП автомобилей. В Слуцке водитель "Опеля" сбил двух мужчин возле кафе - они скончались от травм. А в Минске ночью 2 января 22-летний водитель автомобиля Lada вблизи перекрестка улиц Жукова - Пономаренко сбил 54-летнего пешехода. Мужчина был пьян и переходил дорогу в неположенном месте возле пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и позже скончался в больнице.

Госавтоинспекции призывает быть предельно внимательными и осторожными в сложных погодных условиях, выбирать безопасную скорость с учетом видимости и состоянием проезжей части, не садиться за руль в состоянии опьянения, быть предусмотрительными вблизи пешеходных переходов и на трассах во избежание наездов. А также ГАИ просит сообщать о фактах нахождения на проезжей части нетрезвых участников дорожного движения.-0-