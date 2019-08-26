За форсаж по городским улицам на нетрезвого гомельчанина составлено 8 протоколов

26 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле нетрезвый водитель скрывался от сотрудников ГАИ. Преследование завершилось задержанием и составлением восьми административных протоколов, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

24 августа легковой Citroen, который ехал по улице Ильича с внушительным превышением скорости, привлек внимание сотрудника дорожно-патрульной службы. Инспектор подал сигнал об остановке водителю, однако тот проигнорировал требование и попытался скрыться.

Информация была сразу же передана в дежурную часть УГАИ - ближайший к месту экипаж выехал по ориентировке. Служебное авто с включенными проблесковыми маячками и звуковой сигнализацией преследовало нарушителя. Водителя неоднократно просили остановиться через громкоговоритель. Мужчина не реагировал, продолжая путь и совершая правонарушения.

Вскоре водитель был задержан. Им оказался гомельчанин 1983 года рождения, находившийся в нетрезвом состоянии. Ранее мужчина не раз привлекался к ответственности за управление авто в состоянии алкогольного опьянения, в том числе и к уголовной.-0-