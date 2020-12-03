3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. За хулиганство возле избирательного участка в Гомельском районе женщине дали год лишения свободы, сообщили БЕЛТА в УСК по Гомельской области.

По данным следствия, в ночь с 9 на 10 августа возле Урицкого регионального центра культуры и досуга, в котором располагался участок для голосования, собрались несколько десятков человек. К толпе присоединились местный житель и его 25-летняя сожительница из Мозырского района. Оба были пьяны: перед приходом к избирательному участку пили спиртное в баре.

Около двух часов ночи члены избирательной комиссии закончили подсчитывать голоса, вышли из здания и сели в Chevrolet Niva и Volkswagen Caddy, на которых направились домой. "Собравшаяся возле участка толпа стала препятствовать движению транспорта. В это время девушка вышла на проезжую часть, дошла до ближайшего пешеходного перехода и умышленно преградила дорогу. Рядом с ней остановились еще несколько агрессивно настроенных людей. Когда к ним приблизился Chevrolet, девушка стала демонстративно ходить по переходу вперед-назад, не давая автомобилю проехать", - сообщили в УСК по Гомельской области.

Вскоре к переходу подъехал Volkswagen. Его водитель попытался проехать вперед по свободной встречной полосе. "Увидев это, фигурантка подбежала к автомобилю и запрыгнула на капот. Она стала кричать и стучать руками по кузову. Впоследствии на капоте обнаружили вмятины", - рассказали следователи.

В отношении уроженки Мозырского района было возбуждено уголовное дело. Чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего, проведены следственные действия, в том числе несколько очных ставок и два следственных эксперимента. Изучена личность обвиняемой. Установлено, что в 2017 году она была осуждена за присвоение имущества Калинковичского райпо. Работая продавцом в сельском магазине, она присвоила товары и деньги на общую сумму свыше Br1,3 тыс. В 2019 году привлекалась к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. В настоящее время находится в отпуске по уходу за ребенком.

На основании собранных по делу доказательств фигурантке предъявлено обвинение по ч.1 ст.339 УК (хулиганство).

Суд Гомельского района посчитал достаточными собранные доказательства и постановил обвинительный приговор. Уроженке Мозырского района назначено лишение свободы на один год. Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован.-0-