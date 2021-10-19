За клевету на Президента могилевчанку приговорили к трем годам лишения свободы

19 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. За клевету в адрес Президента могилевчанку приговорили к трем годам лишения свободы. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Могилевской области.

Прокуратура Могилевской области поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 42-летней жительницы Могилева. Ей инкриминирована клевета в адрес Президента Беларуси.

Во время судебного следствия было установлено, что обвиняемая в социальной сети на своей персональной странице разместила заведомо ложную информацию в отношении главы государства, в которой обвинила его в совершении тяжкого и особо тяжкого преступлений.

С учетом представленных государственным обвинителем доказательств суд Ленинского района Могилева вынес обвинительный приговор. На основании ч.2 ст.367 Уголовного кодекса женщине назначено наказание в виде лишения свободы на 3 года с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-