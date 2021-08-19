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Следователи дали правовую оценку действиям молодого человека и признали подозреваемым по ранее возбужденному уголовному делу по факту публичного оскорбления представителя власти.-0-

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19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. За комментарий в интернете минчанин стал фигурантом уголовного дела. Об этом в своем Telegram-канале проинформировала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.