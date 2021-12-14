За кражи ювелирных изделий из общежитий и квартир задержан минчанин

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичные милиционеры установили подозреваемого в крупной краже во Фрунзенском районе. 46-летний местный житель вынес из чужой квартиры около 40 украшений стоимостью Br6 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Сыщики выяснили, что мужчина причастен еще минимум к трем аналогичным преступлениям, а общая сумма ущерба от его действий превысила Br10 тыс.

Как правило, объектами посягательств оказывались комнаты в общежитиях, реже - квартиры. Двери выбирались с кнопочными замками. Если на стук никто не реагировал, он проникал в жилище и похищал исключительно ювелирные изделия. Добытое сдавал в ломбард либо сбывал знакомым.

Большая часть украденного возвращена владельцам.

Ранее фигурант неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Проверяется его причастность к иным хищениям.-0-