За кражу ванны и газового баллона ворам из Солигорского района грозит до 4 лет лишения свободы

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 4 лет лишения свободы грозит ворам из Солигорского района за кражу ванны и газового баллона. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

С заявлением о краже в Солигорский РОВД обратилась жительница Солигорского района. Из частного дома, который она на продолжительное время оставила без присмотра, неизвестные похитили чугунную ванну и газовый баллон. Злоумышленники разбили окно и выбили входную дверь.

"Несмотря на то, что злоумышленники не оставили на месте совершения преступления своих отпечатков пальцев и период совершения преступления был давним, нам удалось установить преступников. Двое неработающих граждан 1994 и 1965 годов рождения проникли в дом, разбив окно. Решив похитить баллон и ванну, выбили и дверь, чтобы вынести похищенное. Его они реализовали как металлолом", - рассказали в отделе уголовного розыска Солигорского РОВД.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 УК, санкции статьи предусматривают до 4 лет лишения свободы. Старший из подозреваемых ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу.

"Часто объектом преступных посягательств становится имущество, которое остается на даче или в пустующем доме без присмотра. Злоумышленники склонны похищать все, что представляет хоть какую-нибудь ценность: посуду, личные вещи, продукты питания, электроинструменты. Кроме этого, объектом хищения может стать и имущество граждан, которое можно реализовать как лом металлов", - рассказали в УВД.-0-