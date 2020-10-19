За ложные показания $5 тыс. - завершено расследование уголовного дела о подкупе потерпевшей в Минске

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главное следственное управление СК завершило расследование уголовного дела о подкупе потерпевшей для дачи заведомо ложных показаний, сообщили БЕЛТА в отделе информации и связи с общественностью Следственного комитета.

В июне в суде Фрунзенского района Минска рассматривалось уголовное дело о мошенничестве, связанном с куплей-продажей недвижимости. Накануне судебного заседания 40-летний и 35-летний знакомые обвиняемого в мошенничестве разработали план подкупа потерпевшей. Путем уговоров и обещания передать ей $5 тыс. они получили согласие женщины дать в суде заведомо ложные показания о непричастности обвиняемого к преступлению.

За несколько недель мужчины передали потерпевшей в несколько приемов $600 и Br290. В правоохранительные органы о подкупе сообщил человек, который присутствовал при передаче денег. Установлено, что ранее 35-летний обвиняемый привлекался к уголовной ответственности за мошенничество и хулиганство, а его 40-летний знакомый - за кражу.

По результатам расследования их действия квалифицированы по ст.404 УК (подкуп потерпевшей с целью дачи заведомо ложных показаний). Они заключены под стражу. Расследование завершено, уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

За девять месяцев подразделения Следственного комитета возбудили четыре уголовных дела по ст.404 УК. Следователи напоминают: принуждение свидетеля, потерпевшего или эксперта к отказу от дачи показаний или заключения либо к даче заведомо ложных показаний или заключения путем угрозы убийством, насилием, уничтожением или повреждением имущества этих лиц или их близких, распространением клеветнических или оглашением иных сведений, которые эти лица желают сохранить в тайне, либо подкуп свидетеля, потерпевшего или эксперта с той же целью, либо угроза совершения указанных выше действий из мести за ранее данные показания или заключение уголовно наказуемы. За это предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.-0-