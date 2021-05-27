За медпомощью обратились еще четыре ученика минской школы №66

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. По оперативным данным, за медицинской помощью обратилось уже восемь школьников из столичной школы №66, где зафиксированы случаи отравления, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал Мингорисполкома "Минск. Официально".

В детскую инфекционную больницу с симптомами острой кишечной инфекции госпитализированы шесть ребят, двое из них в настоящее время уже выписаны. Еще два ученика обратились в поликлиники по месту жительства.

Главный государственный санитарный врач Минска Светлана Ермак рассказала, что специалисты санитарно-эпидемиологической службы столицы своевременно провели эпидрасследование с организацией лабораторного контроля качества готовых блюд и используемого сырья для их приготовления. "Также выполнено лабораторное обследование персонала, определен необходимый перечень санитарно-противоэпидемических мероприятий в учреждении образования. В школе проведена заключительная дезинфекция силами Городского центра дезинфекции и стерилизации. По итогам эпидемиологического расследования и получения результатов лабораторных исследований будет сформулирован вывод о возможных причинах возникновения случаев острой кишечной инфекции", - отметила санитарный врач Минска.-0-