8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За минувшие сутки спасатели четыре раза выезжали на поиски заблудившихся в лесу людей. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"В 14.10 поступило сообщение о пропавших в лесном массиве возле поселка Мухавец Брестского района мужчине и его четырех детях. В этот же день спасатели выезжали в лес возле деревни Домашковичи Докшицкого района, где, согласно поступившей в 14.12 информации, потерялся пенсионер. В 16.26 поступило сообщение о заблудившихся возле деревни Топорище Крупского района - две женщины не могли найти выход из леса. В завершение дня в 18.56 понадобилась помощь в поиске пенсионерки, которая потерялась в лесном массиве возле деревни Хомичи Быховского района", - рассказали в пресс-службе.

Во всех случаях для поисковых работ были задействованы спасатели, сотрудники МВД и работники лесхозов. Все пропавшие обнаружены, в медицинской помощи они не нуждаются.

Спасатели напоминают: прежде чем отправиться в лес, необходимо изучить правила безопасности. Чаще всего проблемы с ориентированием возникают у людей пожилого возраста, теряются и дети. Собираясь в лес, следует взять с собой небольшой запас еды, воду, нож и спички, а также заряженный мобильный телефон и необходимые лекарства. Подробнее о правилах можно прочесть в разделе "Будь готов!" или лайфхаке "Как пойти в лес и вернуться домой до начала любимого сериала" на сайте МЧС.-0-