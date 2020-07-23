23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За минувшие сутки спасатели дважды выезжали на поиски заблудившихся в лесу. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

22 июля в 15.52 поступило сообщение от женщины, которая вместе с матерью заблудилась в лесном массиве возле деревни Черное Полоцкого района. В 17.16 - о пропавших возле деревни Симашково Лиозненского района двух пенсионерах.

Для поисковых работ были задействованы спасатели и сотрудники милиции. Все заблудившиеся обнаружены. В медицинской помощи не нуждаются.

Спасатели напоминают: прежде чем отправиться в лес, необходимо изучить правила безопасности. Чаще всего проблемы с ориентированием возникают у людей пожилого возраста. Теряются и дети. Собираясь в лес, следует взять с собой небольшой запас еды, воду, нож, спички, заряженный мобильный телефон и необходимые лекарства. "Подробнее о правилах читайте в разделе "Будь готов!" или лайфхаке "Как пойти в лес и вернуться домой до начала любимого сериала", а также смотрите тематический выпуск "Энциклопедии безопасности", - добавили в МЧС.-0-