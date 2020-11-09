ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 9 ноября 2020
Минск Сплошная облачность +5°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
10:28 Один пострадавший выжил после стрельбы на аэродроме под Воронежем В мире
10:24 Футболистки "Динамо-БГУФК" сыграли вничью с "Неманом" на финише чемпионата Беларуси Спорт
10:24 За минувшие сутки в Минске два пешехода нарушили ПДД и попали под колеса авто Происшествия
10:21 В Беларуси осталось убрать 6,5% площадей кукурузы Экономика
10:17 Водитель легковушки погиб при столкновении с грузовиком в Кобринском районе Происшествия
10:17 Многочисленные блокировки дорог негативно сказываются на уровне аварийности - МВД Общество
10:14 Лукашенко: Беларусь рассчитывает на расширение взаимодействия с Камбоджей Президент
10:10 В Минске бывший работник проник в ресторан и похитил из сейфа Br1,6 тыс. Происшествия
10:08 В Смолевичах под колесами легковушки погибла пенсионерка Происшествия
09:56 В Оршанском районе при пожаре сгорели супруги Происшествия
09:54 Кочанова проведет 11 ноября прямую телефонную линию Общество
09:48 Первый Евразийский конгресс пройдет 4 декабря в Москве Экономика
09:34 В Брестском районе продолжаются поиски заблудившегося грибника Происшествия
09:32 Своя по цене аренды! Только в ноябре в Minsk World – скидки до 30% на квартиры и рассрочка на 100 месяцев! Общество
09:27 На "Гродно Азоте" из-за проблем в технологическом процессе произошла остановка цеха Экономика
09:23 Три человека погибли во время ЧП на территории воинской части в Воронеже В мире
09:13 Тропический шторм "Эта" обрушился на побережье Флориды В мире
09:05 Тяжелые бои в Нагорном Карабахе продолжаются В мире
08:58 Парламентские выборы завершились в Египте В мире
08:49 Против протестующих у ЦИК Грузии применили водометы, есть пострадавшие В мире
08:41 Фортепианные концерты "В поисках Шопена" объединят любителей классики в Гомеле Афиша
08:27 Число инфицированных коронавирусом в США превысило 10 млн В мире
08:24 Белорусские нефтяники построили девятую скважину на Мачухском месторождении в Украине Экономика
08:17 При атаке боевиков на наблюдательный пункт армии Ирака погибли 11 человек В мире
08:13 Штаб Байдена направил запрос в профильное управление о признании его избранным президентом В мире
08:08 В Гродненском районе стартует неделя фольклора Регионы
08:00 Картина выходных: запуск БелАЭС, новое в оказании услуг почтовой связи и экорынок в Валерьяново Общество
07:55 В Афганистане взорвался автомобиль - 23 человека получили ранения В мире
07:39 В Верхнедвинском районе горел магазин Происшествия
07:18 Землетрясение магнитудой 4,6 произошло на севере Сахалина В мире
Все новости
Все новости
Происшествия
09 ноября 2020, 10:24

За минувшие сутки в Минске два пешехода нарушили ПДД и попали под колеса авто

Фото из архива
Фото из архива

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За минувшие сутки в Минске два пешехода нарушили ПДД и попали под колеса автомобиля. Такую информацию разместила в Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Вечером 8 ноября в столице произошли два наезда, в которых пострадали пешеходы. В обоих случаях они нарушили ПДД и получили травмы.

По предварительной информации, водитель 1980 года рождения за рулем Volkswagen на переходе наехал на пешехода, который внезапно выбежал на дорогу на красный свет. Водитель 1978 года рождения за рулем Opel на внешнем кольце МКАД на съезде на ул.Тимирязева наехал на нетрезвого пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте.

"Будьте предельно внимательны и осторожны на дороге. Только неукоснительное соблюдение правил всеми участниками дорожного движения позволит снизить количество происшествий на дороге", - отметили в МВД.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
ДТП МВД
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Происшествия
Фото ГУ ГАИ Водитель легковушки погиб при столкновении с грузовиком в Кобринском районе
Фото из архива В Минске бывший работник проник в ресторан и похитил из сейфа Br1,6 тыс.
Фото ГУ ГАИ В Смолевичах под колесами легковушки погибла пенсионерка
Фото из архива В Оршанском районе при пожаре сгорели супруги
Фото из архива В Брестском районе продолжаются поиски заблудившегося грибника
Фото из архива В Верхнедвинском районе горел магазин
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко на БелАЭС: сегодня исторический момент - Беларусь становится ядерной державой
Переизбытка электроэнергии после ввода БелАЭС не будет - Каранкевич
В Беларуси осталось убрать 6,5% площадей кукурузы
Своя по цене аренды! Только в ноябре в Minsk World – скидки до 30% на квартиры и рассрочка на 100 месяцев!
Топ-новости
Картина выходных: запуск БелАЭС, новое в оказании услуг почтовой связи и экорынок в Валерьяново
Кочанова проведет 11 ноября прямую телефонную линию
Многочисленные блокировки дорог негативно сказываются на уровне аварийности - МВД
На "Гродно Азоте" из-за проблем в технологическом процессе произошла остановка цеха
ФОТОФАКТ: Автопробег "За единую Беларусь"
Новые объекты осени - 2020 в фотографиях БЕЛТА
Лукашенко пользуется достаточно серьезной популярностью у молдован - эксперт из Кишинева
В Гродненском районе стартует неделя фольклора
Белорусские нефтяники построили девятую скважину на Мачухском месторождении в Украине
КОММЕНТАРИЙ: Есть нюансы: разбираемся в тонкостях страховки от COVID-19
Настрой на стройку - комментарий
ФОТОФАКТ: Новые станции метро открылись для пассажиров
Минюст определил порядок доведения до всеобщего сведения информации о работе общественных объединений
От идеи до воплощения: Белорусская АЭС в Островце - в фотографиях БЕЛТА
По европейским стандартам: тестируем трассу Минск-Гродно
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+ Коронавирус: последние новости
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.