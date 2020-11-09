За минувшие сутки в Минске два пешехода нарушили ПДД и попали под колеса авто

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За минувшие сутки в Минске два пешехода нарушили ПДД и попали под колеса автомобиля. Такую информацию разместила в Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Вечером 8 ноября в столице произошли два наезда, в которых пострадали пешеходы. В обоих случаях они нарушили ПДД и получили травмы.

По предварительной информации, водитель 1980 года рождения за рулем Volkswagen на переходе наехал на пешехода, который внезапно выбежал на дорогу на красный свет. Водитель 1978 года рождения за рулем Opel на внешнем кольце МКАД на съезде на ул.Тимирязева наехал на нетрезвого пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте.

"Будьте предельно внимательны и осторожны на дороге. Только неукоснительное соблюдение правил всеми участниками дорожного движения позволит снизить количество происшествий на дороге", - отметили в МВД.-0-