6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За минувшие выходные в Минске произошло 121 ДТП, один участник дорожного движения получил травмы, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"За управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения задержаны 15 автолюбителей, 332 оштрафованы за превышение скорости. Сотрудники ГАИ также пресекли 50 фактов управления транспортными средствами бесправниками. За нарушения правил проезда пешеходных переходов задержан 121 водитель, а 172 пешехода нарушили ПДД, 27 из них находились в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, инспекторы пресекли 26 нарушений ПДД водителями мототранспорта", - рассказали в ведомстве.

Сотрудники ГАИ Минска усилили контроль за соблюдением ПДД водителями, использующими средства электросвязи и глобальную сеть Интернет (Bolt, Uber и "Яндекс.Такси"). Профилактические мероприятия под названием "Такси" проходят в городе с 6 по 15 сентября.-0-