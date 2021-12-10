За мошенничество и подстрекательство к даче взятки задержана минчанка

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативники ГУБОПиК МВД задержали 34-летнюю жительницу столицы по подозрению в выманивании денег у родственников заключенных. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

"Женщина регистрировалась в соцсетях под разными именами и вступала в группы, в которых общались родственники подозреваемых и осужденных за незаконный оборот наркотиков. В этих сообществах она предлагала свои услуги по улучшению условий отбытия наказания: одним обещала более мягкий приговор, другим - замену режима, третьим - перевод в другое исправительное учреждение. Женщина козыряла знакомствами в правоохранительных структурах. Однако указанных связей у аферистки не было, все деньги она оставляла себе", - рассказали в МВД.

На сегодня установлены более десяти человек, которые в период с 2017 по май текущего года передали задержанной более Br30 тыс.

Минчанка ранее судима за торговлю людьми. Сейчас она признана подозреваемой по уголовным делам за мошенничество и подстрекательство к даче взятки и содержится под стражей.

"Если вы пострадали от противоправных действий женщины, сообщите об этом по телефонам 8 (0152) 79-70-45 или 102", - рассказали в МВД.-0-