За надругательство над государственным флагом витебчанину грозит до 3 лет лишения свободы

30 сентября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В Витебске задержали местного жителя, который сорвал на улице государственный флаг, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.

Инцидент произошел в ночь с субботы на воскресенье и попал в объективы камер видеонаблюдения. На записи видно, как в районе двух часов ночи неизвестный мужчина, проходя мимо висевшего флага, подпрыгнул и сорвал его. После этого убежал с места происшествия.

Личность мужчины была установлена сотрудниками уголовного розыска Железнодорожного РОВД Витебска. Им оказался 38-летний витебчанин, который рассказал, что вечер провел в увеселительном заведении, где употреблял алкоголь. Возвращаясь домой, обратил внимание на висевший флаг и зачем-то решил сорвать его. Свой поступок мужчина так и не сумел объяснить.

Следователями в отношении него возбуждено уголовное дело за надругательство над государственным символом. За такие действия витебчанину грозит до 3 лет лишения свободы.-0-