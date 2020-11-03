3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За нарушение законодательства о массовых мероприятиях 2 ноября в Минске задержаны 25 человек, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

"Вчера в различных информационных ресурсах интернета неоднократно размещались призывы о проведении на территории Минска протестных акций, а также блокировании дорог. В течение дня группы граждан собирались в различных местах Минска - цепочки солидарности вдоль проезжей части на улицах К.Либкнехта, Ленинградская, Захарова и в других местах. Также на площади Независимости у Красного костела собралась группа граждан", - рассказали в ГУВД. Данная группа прошлась вдоль проспекта Независимости до площади Я.Коласа. В процессе движения количество участников увеличилось до 2,3 тыс. В 17.50 возле входа в БГМУ на проспекте Дзержинского собралась группа из 25 человек.

Участники несанкционированных мероприятий предупреждались о недопустимости противоправных действий, наиболее активные были задержаны. Общее количество принявших участие в несанкционированных массовых мероприятиях в Минске не превысило 2,4 тыс. человек.

Сотрудники милиции призывают граждан не поддаваться на провокации деструктивных Telegram-каналов и соблюдать действующее законодательство. "Милиция будет делать все возможное, чтобы не допускать и пресекать массовые беспорядки, а также устанавливать причастных к ним лиц с последующим привлечением к ответственности", - отметили в ГУВД.-0-