8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. За нарушение законодательства о массовых мероприятиях 7 декабря в Минске задержали более 10 человек, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

"7 декабря с 12.00 до 14.30 в некоторых районах столицы собирались небольшие группы граждан, принимавших участие в так называемом марше пенсионеров. Они обозначили себя незарегистрированной символикой и плакатами, содержащими различные призывы. Данные граждане неоднократно предупреждались о привлечении к установленной законом ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях", - рассказали в ГУВД.

За нарушение законодательства о массовых мероприятиях в понедельник в Минске были задержаны более 10 граждан. Некоторых из них отпустили, в отношении других начат административный процесс по ст.23.34 (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) КоАП, отдельных граждан привлекли к административной ответственности за неповиновение сотрудникам органов внутренних дел.

"Милиция в очередной раз предупреждает о недопустимости нарушений действующего законодательства о массовых мероприятиях. Будьте благоразумными и не реагируйте на призывы к участию в несанкционированных массовых мероприятиях, размещенных в различных интернет-источниках и мессенджерах", - отметили правоохранители.-0-