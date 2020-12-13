13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. За нарушение законодательства о массовых мероприятиях в Минске задержано более 300 человек. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"13 декабря с 12.00 в различных районах столицы собирались группы граждан (общее количество не превысило 800 человек), которые обозначали себя незарегистрированной символикой. Участники несанкционированных мероприятий неоднократно предупреждались о недопустимости противоправных действий. Те, кто не реагировал на просьбы, и наиболее активные граждане были задержаны", - рассказали в ГУВД,

За нарушение законодательства о массовых мероприятиях на территории Минска задержано более 300 граждан - по ст.23.34 КоАП за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, а также по ст.23.4 КоАП за неповиновение законному требованию сотрудников органов внутренних дел.

Следует отметить, что некоторые из задержанных граждан ранее привлекались к ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях, а отдельные лица оказали активное неповиновение законным требованиям правоохранителей. В ГУВД напомнили, что санкция статей за участие в несанкционированных массовых мероприятиях и неповиновение законным требованиям сотрудников милиции предусматривает наказание в виде штрафа или до 15 суток административного ареста за каждое правонарушение (в совокупности до 30 суток ареста).

"Обращаем внимание, что сотрудниками органов внутренних дел продолжается работа по установлению граждан, которые ранее принимали участие и не были задержаны в момент проведения акций, а также по привлечению водителей за нарушения правил дорожного движения в местах протестной активности, которые беспричинно подавали звуковые сигналы, тем самым, нарушая правила, а в ряде случаев, создавая аварийную обстановку иным участникам дорожного движения. Так, в течение истекшей недели было привлечено к установленной ответственности более 70 таких водителей за вышеуказанные и иные нарушения ПДД", - отметили правоохранители.

ГУВД Мингорисполкома в очередной раз предупреждает граждан о недопустимости нарушений норм действующего законодательства о массовых мероприятиях. "Будьте благоразумными и не реагируйте на призывы к участию в таких акциях", - добавили в ГУВД.-0-