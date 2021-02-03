За насилие в отношении правоохранителя задержан минчанин

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 3 февраля 2021
Минск Сплошная облачность 0°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
17:47 В Витебской области планируют почти на четверть уменьшить площади борщевика Сосновского в 2021 году Регионы
17:45 Беларусь и Турция обсуждают возможность проведения Дней культуры к 30-летию дипотношений Политика
17:44 Утечка аммиака произошла на заводе на Филиппинах: один человек погиб и 65 госпитализированы В мире
17:35 МАРТ предлагает обсудить регистрацию товарной биржей внебиржевых сделок по экспорту товаров Экономика
17:35 Высокотехнологичная медпомощь в Беларуси становится доступнее - Петришенко Общество
17:32 Беларусь и Россия дополнительно согласуют график движения поездов и новых авиарейсов Общество
17:28 Головченко 4-5 февраля посетит Казахстан для участия в заседании Евразийского межправсовета Политика
17:17 Белорусские футболисты уступили казахстанцам на турнире в Минске Спорт
17:10 Белорусские баскетболистки проиграли полькам в квалификации ЧЕ Спорт
17:09 В Загребе прошла массовая акция протеста против коронавирусных ограничений В мире
17:05 В Минске в 2020 году реставрация и ремонт велись на более чем 60 объектах историко-культурного наследия Регионы
17:01 Концепция развития МООП ориентирована на национальные интересы страны - БРСМ Общество
17:01 Минчанин несколько месяцев разбрасывал металлические шипы возле РУВД Происшествия
16:54 Развитие строительных проектов обсудили на заседании Совета делового сотрудничества Беларуси и Санкт-Петербурга Общество
16:54 В Минске в ДТП с троллейбусом погиб водитель автомобиля Происшествия
16:50 Беларусь и Индонезия подписали меморандум о торгово-экономическом сотрудничестве Экономика
16:45 В Беларуси депозиты физлиц в IV квартале 2020 года снизились на 4,8% Экономика
16:41 Более 1,5 тыс. медиков в Гродненской области вакцинировали от коронавируса Регионы
16:38 Реабилитацию после COVID-19 в госпитале "Юрцево" прошли более 1 тыс. человек Регионы
16:22 В Ирландии уровень безработицы достиг 25% в связи с пандемией В мире
16:21 Ситуация с COVID-19 в Беларуси стабилизировалась - Пиневич Общество
16:17 Адресную соцпомощь в 2020 году получали 10,3 тыс. многодетных семей Общество
16:10 Андрейченко проведет 5 февраля личный прием граждан Общество
16:05 Проект паллиативной помощи пациентам с ВИЧ реализуют в 4 городах Витебской области Регионы
16:04 За насилие в отношении правоохранителя задержан минчанин Происшествия
16:04 Сеть центров робототехники и инженерии создают на базе гродненских школ Технологии
16:00 Состоялся телефонный разговор Лукашенко с Зюгановым Президент
15:54 Авиакомпания Flydubai начнет летать в Минск с 20 февраля Общество
15:50 Глава Роспотребнадзора: возобновление сообщения с Беларусью может идти интенсивнее Общество
15:45 ГАИ Брестской области взяла под контроль пешеходные переходы Регионы
Все новости
Все новости
Происшествия
03 февраля 2021, 16:04

За насилие в отношении правоохранителя задержан минчанин

Скриншот из видео
Скриншот из видео

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За насилие в отношении правоохранителя задержан 34-летний неработающий минчанин. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

С просьбой о помощи в оперативно-дежурную службу Минского отдела внутренних дел на транспорте обратилась продавец одного из кафе, расположенного вблизи железнодорожного вокзала. Женщина сообщила, что в кафе спит пьяный посетитель и не хочет уходить. Прибывший на место наряд патрульно-постовой службы милиции обнаружил 34-летнего минчанина, который спал за столиком в кафе.

Разбудив мужчину, правоохранители предложили ему проследовать с ними для разбирательства. "Однако на это мужчина отреагировал агрессивно: начал высказывать угрозы применения насилия в отношении милиционеров, после чего нанес несколько ударов сотруднику ППСМ, причинив ему телесные повреждения и повредив форменное обмундирование", - рассказали в ГУВД.

Материалы проверки по данному факту переданы в Октябрьский (Минска) РОСК, где действиям 34-летнего минчанина дана правовая оценка. К слову, ранее минчанин уже судим за аналогичное преступление.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
милиция Минск
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Происшествия
Скриншот из видео МВД Минчанин несколько месяцев разбрасывал металлические шипы возле РУВД
Фото из архива В Минске в ДТП с троллейбусом погиб водитель автомобиля
Фото УСК по Гродненской области В Гродно водителя будут судить за аварию, в которой погиб трехлетний ребенок
Фото из архива Четыре подростка признаны виновными в краже из киоска в Молодечно
Скриншот из видео По подозрению во взяточничестве задержан преподаватель автошколы в Осиповичах
Фото из архива УСК по Витебской области разыскивает жертв мошенника из Светлогорска
Главное
Во время совещания Все ли готово для проведения ВНС? Лукашенко собрал совещание по подготовке форума и поставил задачи
Беларусь и Россия обязаны выходить на новый уровень промышленной и научно-технической кооперации - Головченко
Россия восстанавливает ж/д сообщение и увеличивает число авиарейсов с Беларусью
Банк БелВЭБ упростил открытие счетов для бизнеса
Топ-новости
Состоялся телефонный разговор Лукашенко с Зюгановым
Пресс-конференция о выполнении нацплана действий по итогам стресс-тестов БелАЭС пройдет в БЕЛТА
Белорусские и российские специалисты изучат популяционный иммунитет к COVID-19 в Беларуси
Минфин рассчитывает получить второй транш российского кредита в $500 млн в I полугодии
Ситуация с COVID-19 в Беларуси стабилизировалась - Пиневич
Адресную соцпомощь в 2020 году получали 10,3 тыс. многодетных семей
Новые абоненты МТС могут подключиться на тариф "Супер 25" по выгодной цене
Мингорисполком и облисполкомы проведут 6 февраля прямые телефонные линии
Снег и гололедица ожидаются в Беларуси 4 февраля
Более Br1,28 млн поступило в фонд Президента по поддержке культуры и искусства в 2020 году
На систему госпособий семьям с детьми в текущей пятилетке планируется направить Br16 млрд
Цуран: власть заинтересована в конструктивном диалоге с молодежью
Авиакомпания Flydubai начнет летать в Минск с 20 февраля
Минстройархитектуры назвало акценты в жилищном строительстве на пятилетку
ВС проведет 4 февраля предварительное судебное заседание по делу топ-менеджеров Белгазпромбанка
Релама
С нами интереснее
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.