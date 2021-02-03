За насилие в отношении правоохранителя задержан минчанин

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За насилие в отношении правоохранителя задержан 34-летний неработающий минчанин. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

С просьбой о помощи в оперативно-дежурную службу Минского отдела внутренних дел на транспорте обратилась продавец одного из кафе, расположенного вблизи железнодорожного вокзала. Женщина сообщила, что в кафе спит пьяный посетитель и не хочет уходить. Прибывший на место наряд патрульно-постовой службы милиции обнаружил 34-летнего минчанина, который спал за столиком в кафе.

Разбудив мужчину, правоохранители предложили ему проследовать с ними для разбирательства. "Однако на это мужчина отреагировал агрессивно: начал высказывать угрозы применения насилия в отношении милиционеров, после чего нанес несколько ударов сотруднику ППСМ, причинив ему телесные повреждения и повредив форменное обмундирование", - рассказали в ГУВД.

Материалы проверки по данному факту переданы в Октябрьский (Минска) РОСК, где действиям 34-летнего минчанина дана правовая оценка. К слову, ранее минчанин уже судим за аналогичное преступление.-0-