За неделю в Беларуси установлено 6 фактов незаконной добычи лося

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 25 сентября 2020
Минск Переменная облачность +22°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
11:42 Совершивший самоподжог в Смолевичах мужчина умер Происшествия
11:34 Гражданин Литвы пытался ввезти в Беларусь около 160 тыс. доз кокаина Происшествия
11:33 Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 26 сентября из-за сильного ветра Общество
11:28 Госдолг Франции вырос до рекордного уровня В мире
11:26 Госатомнадзор отреагировал на резолюцию Сейма Литвы о БелАЭС и призвал использовать проверенные факты Общество
11:23 "Белнефтехим" на Форуме регионов планирует подписать контракты с РФ на более чем $100 млн Экономика
11:20 БЖД за январь-август увеличила грузоперевозки в Китай в 1,2 раза Экономика
11:16 Сельхозорганизации Беларуси убрали картофель с половины площадей Экономика
11:11 Температура воздуха в Беларуси 24 сентября была на 2-7 градусов выше нормы Общество
11:10 В Минске пьяный мужчина, который ходил по проезжей части и выкрикивал протестные лозунги, попал под машину Происшествия
11:10 Семь промышленных термометров нашли в жилом квартале Гомеля Происшествия
11:05 В Светлогорске на пожаре погиб мужчина, его сожительница получила ожоги Происшествия
10:58 В России выявили максимальное за 3 месяца число новых зараженных COVID-19 В мире
10:55 Фестиваль сельского бизнеса пройдет 26 сентября в Минском районе Регионы
10:49 МТЗ покажет на "Белагро" самый мощный трактор в новом дизайне Экономика
10:49 Лукашенко предложил Ленинградской области построить совместный морской порт Президент
10:43 Исаченко: около 70 соглашений планируется подписать по итогам Форума регионов Беларуси и России Экономика
10:36 В Гомеле водитель легковушки ехал на красный свет и сбил двоих детей Происшествия
10:35 Минтруда разъяснило новации о возмещении расходов на проживание в командировке Общество
10:30 "Белавиа" продлила приостановку рейсов в Таллин до 14 октября Общество
10:26 Исаченко: президенты двух стран приглашены на Форум регионов Беларуси и России Политика
10:12 Союзные парламентарии обсудят реализацию научно-технических программ Общество
10:04 Нотариусы Брестской области проведут бесплатные консультации 1 октября Регионы
09:59 Вторая волна COVID-19 накрыла 10 стран Европы - ученые В мире
09:56 За неделю в Беларуси установлено 6 фактов незаконной добычи лося Происшествия
09:55 В Дятловском районе легковушка насмерть сбила велосипедиста Происшествия
09:52 В Москве из-за коронавируса пожилым гражданам рекомендуют оставаться дома В мире
09:48 В Шкловском районе смертельно травмирован рабочий Происшествия
09:48 ФОТОФАКТ: Города Беларуси. Полоцк Регионы
09:44 Заявление Сейма Литвы по поводу БелАЭС противоречит здравому смыслу - Савиных Общество
Все новости
Все новости
Происшествия
25 сентября 2020, 09:56

За неделю в Беларуси установлено 6 фактов незаконной добычи лося

Фото из архива
Фото из архива

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За прошлую неделю в Беларуси зарегистрировано 6 фактов незаконной добычи особей лося в Могилевской, Витебской, Минской и Гомельской областях. Об этом БЕЛТА сообщили в отделе информации и связи с общественностью Следственного комитета.

По данным следствия, неустановленное лицо незаконно добыло одну особь лося, останки которого обнаружены 14 сентября работниками лесхоза вблизи деревни Мистровки Белыничского района. В совершении преступления подозревается 54-летний житель Белынич. 19 сентября 30-летний житель деревни Тишовка на территории охотничьих угодий Вендорожского лесничества незаконно добыл две особи лося, причинив ущерб окружающей среде на сумму Br16,2 тыс.

Утром 19 сентября в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что житель Докшицкого района незаконно добыл животное. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которой установлено, что 59-летний житель одной из деревень Докшицкого района в период с 18 по 19 сентября, находясь на участке местности вблизи деревни Варганы, из зарегистрированного охотничьего ружья незаконно добыл одну особь лося. Установлено, что у мужчины не было разрешения на добычу животного и охотничьей путевки к нему.

14 сентября в охотничьих угодьях, расположенных у лесного массива вблизи деревни Драбовщина Клецкого района с использованием огнестрельного оружия были незаконно добыты две самки лося. В настоящее время следователи устанавливают подозреваемых.

По предварительной информации, 15 и 17 сентября в лесном массиве Кормянского лесничества вблизи деревни Волынцы и в лесном массиве вблизи поселка Калинино Гомельского района были обнаружены останки незаконно добытых особей лося. Следователями территориальных подразделений осмотрены места происшествий, зафиксированы следовые картины, изъяты необходимые объекты для исследования. В настоящее время допрашиваются возможные свидетели, проводятся мероприятия, направленные на установление виновных лиц. В каждом случае ущерб от незаконной добычи особи лося составил Br8 100. Общий ущерб, причиненный окружающей среде, составил Br64,8 тыс.

По каждому из вышеперечисленных фактов возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 282 (незаконная охота, повлекшая причинение ущерба в особо крупном размере) УК. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью со штрафом.

В СК добавили: "К охоте относится поиск, выслеживание, преследование, попытка добычи или добыча охотничьих животных, обитающих в условиях естественной свободы, а также нахождение в охотничьих угодьях и иных местах обитания охотничьих животных с орудием охоты, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 Правил, либо добыча диких зверей и (или) птиц, не являющихся охотничьими, с использованием орудий и способов охоты".

Противоправность незаконной охоты также может выражаться в следующих альтернативных вариантах поведения: охота без надлежащего разрешения, в запрещенных местах, в запретное время, запрещенными орудиями и запрещенными способами.

Незаконная охота создает угрозу сохранности и воспроизводству животного мира. В целях сохранения биологического разнообразия животного мира, охраны диких животных и обеспечения их оптимальной численности и устойчивого использования действующим законодательством установлены нормативы, лимиты, квоты, нормы изъятия, а также имеется ряд правил, положений, нормативных актов и международных договоров, которые регулируют данную сферу.

С правилами охоты и ведения охотничьего хозяйства, а также перечнем охотничьих угодий на территории Беларуси можно ознакомиться на сайте Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
охота Следственный комитет
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Происшествия
Фото из архива Совершивший самоподжог в Смолевичах мужчина умер
Фото ГТК Гражданин Литвы пытался ввезти в Беларусь около 160 тыс. доз кокаина
Фото из архива В Минске пьяный мужчина, который ходил по проезжей части и выкрикивал протестные лозунги, попал под машину
Фото МЧС Семь промышленных термометров нашли в жилом квартале Гомеля
Скриншот из видео МЧС В Светлогорске на пожаре погиб мужчина, его сожительница получила ожоги
Фото из архива В Гомеле водитель легковушки ехал на красный свет и сбил двоих детей
Главное
Во время встречи Лукашенко предложил Ленинградской области построить совместный морской порт
Исаченко: президенты двух стран приглашены на Форум регионов Беларуси и России
Сельхозорганизации Беларуси убрали картофель с половины площадей
Турецкий бизнес готов инвестировать в строительный рынок Беларуси
Топ-новости
Госатомнадзор отреагировал на резолюцию Сейма Литвы о БелАЭС и призвал использовать проверенные факты
Минтруда разъяснило новации о возмещении расходов на проживание в командировке
На Поволжской агровыставке купили демонстрационные образцы техники "Гомсельмаша"
МТЗ покажет на "Белагро" самый мощный трактор в новом дизайне
Движение транспорта по Партизанскому проспекту в Минске будет временно ограничено
Союзные парламентарии обсудят реализацию научно-технических программ
Новым председателем Белорусского союза женщин избрана Елена Богдан
"Белавиа" продлила приостановку рейсов в Таллин до 14 октября
Гаспарян: у протестующих в Беларуси нет самого главного - единения в политических целях
Информационные системы таможенных органов восстановлены полностью
ГАИ усилит контроль на автодорогах Минской области 25-27 сентября
ФОТОФАКТ: Города Беларуси. Полоцк
Медики назвали симптомы рака головы и шеи
Белорусские школьники завоевали три медали на международной олимпиаде по информатике IOI-2020
Socar отправит в Беларусь очередную партию азербайджанской нефти
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.