За неделю в Беларуси установлено 6 фактов незаконной добычи лося

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За прошлую неделю в Беларуси зарегистрировано 6 фактов незаконной добычи особей лося в Могилевской, Витебской, Минской и Гомельской областях. Об этом БЕЛТА сообщили в отделе информации и связи с общественностью Следственного комитета.

По данным следствия, неустановленное лицо незаконно добыло одну особь лося, останки которого обнаружены 14 сентября работниками лесхоза вблизи деревни Мистровки Белыничского района. В совершении преступления подозревается 54-летний житель Белынич. 19 сентября 30-летний житель деревни Тишовка на территории охотничьих угодий Вендорожского лесничества незаконно добыл две особи лося, причинив ущерб окружающей среде на сумму Br16,2 тыс.

Утром 19 сентября в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что житель Докшицкого района незаконно добыл животное. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которой установлено, что 59-летний житель одной из деревень Докшицкого района в период с 18 по 19 сентября, находясь на участке местности вблизи деревни Варганы, из зарегистрированного охотничьего ружья незаконно добыл одну особь лося. Установлено, что у мужчины не было разрешения на добычу животного и охотничьей путевки к нему.

14 сентября в охотничьих угодьях, расположенных у лесного массива вблизи деревни Драбовщина Клецкого района с использованием огнестрельного оружия были незаконно добыты две самки лося. В настоящее время следователи устанавливают подозреваемых.

По предварительной информации, 15 и 17 сентября в лесном массиве Кормянского лесничества вблизи деревни Волынцы и в лесном массиве вблизи поселка Калинино Гомельского района были обнаружены останки незаконно добытых особей лося. Следователями территориальных подразделений осмотрены места происшествий, зафиксированы следовые картины, изъяты необходимые объекты для исследования. В настоящее время допрашиваются возможные свидетели, проводятся мероприятия, направленные на установление виновных лиц. В каждом случае ущерб от незаконной добычи особи лося составил Br8 100. Общий ущерб, причиненный окружающей среде, составил Br64,8 тыс.

По каждому из вышеперечисленных фактов возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 282 (незаконная охота, повлекшая причинение ущерба в особо крупном размере) УК. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью со штрафом.

В СК добавили: "К охоте относится поиск, выслеживание, преследование, попытка добычи или добыча охотничьих животных, обитающих в условиях естественной свободы, а также нахождение в охотничьих угодьях и иных местах обитания охотничьих животных с орудием охоты, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 Правил, либо добыча диких зверей и (или) птиц, не являющихся охотничьими, с использованием орудий и способов охоты".

Противоправность незаконной охоты также может выражаться в следующих альтернативных вариантах поведения: охота без надлежащего разрешения, в запрещенных местах, в запретное время, запрещенными орудиями и запрещенными способами.

Незаконная охота создает угрозу сохранности и воспроизводству животного мира. В целях сохранения биологического разнообразия животного мира, охраны диких животных и обеспечения их оптимальной численности и устойчивого использования действующим законодательством установлены нормативы, лимиты, квоты, нормы изъятия, а также имеется ряд правил, положений, нормативных актов и международных договоров, которые регулируют данную сферу.

С правилами охоты и ведения охотничьего хозяйства, а также перечнем охотничьих угодий на территории Беларуси можно ознакомиться на сайте Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте.-0-