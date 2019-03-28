За непропуск скорой помощи в Гродно составили протоколы на двух водителей и пешехода

28 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно к ответственности за непропуск машины скорой помощи привлекут двух водителей и пешехода. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Сегодня в Гродно на улицах города прошли специальные учения. ГАИ проверила, как участники дорожного движения предоставляют преимущества скорой помощи, двигающейся с проблесковыми маячками и звуковой сигнализацией.

"Главной целью таких учений является повышение культуры водителей и пешеходов, привитие навыков безопасного поведения рядом со спецтранспортом, к которому относятся также автомобили МВД и МЧС", - отметили в ГАИ региона. В целом учения показали, что водители областного центра правильно реагируют на спецтранспорт. Однако протоколы за непропуск все-таки были составлены на двух водителей и одного пешехода, который решил перейти дорогу перед приближающейся скорой помощью.

В ГАИ также напомнили водителям, что при движении скорой помощи по узким проездам и улицам следует создать своеобразный "коридор спасения".-0-