За очередную бесправную поездку могилевчанину грозит уголовная ответственность

11 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. За очередную бесправную поездку и попытку скрыться от сотрудников ГАИ могилевчанину грозит уголовная ответственность. Об этом БЕЛТА рассказали в ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

В Могилеве на улице Киселева водитель Mercedes-Benz проигнорировал сигнал об остановке, который ему подали сотрудники ГАИ, и попытался затеряться на узких улицах частного сектора. В итоге нарушитель бросил свой автомобиль и побежал в сторону гаражей, пытаясь скрыться от преследования, но был задержан.

Беглецом оказался 19-летний могилевчанин, который неоднократно привлекался за бесправные поездки. На молодого человека составлено три протокола, автомобиль поставлен на штрафстоянку. На этот раз за езду без прав ему грозит уголовная ответственность.-0-