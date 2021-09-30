30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За оскорбление милиционера из Бобруйска возбуждено шесть уголовных дел. Об этом в своем Telegram-канале информирует пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"Сотрудники ГУСБ по Могилевской области выявили граждан, которые разместили в интернете негативные высказывания в адрес участкового инспектора из УВД Бобруйского горисполкома. Злостные комментарии оставили трое жителей райцентра, могилевчанин, пенсионерка из Климовичей и минчанин. Последний признан подозреваемым по 13 уголовным делам за угрозы и оскорбления в отношении должностных лиц госорганов. Также мужчина более 30 раз привлекался к административной ответственности по линии ГАИ", - говорится в сообщении.

Кроме того, автора поста из областного центра уже судили минувшим летом за высказывания, унижающие честь и достоинство этого же участкового. Тогда могилевчанину назначили два года "домашней химии" и обязали выплатить компенсацию за моральный вред (деньги пойдут на благотворительность). Ранее он также привлекался к уголовной ответственности за кражу и уклонение от уплаты алиментов на содержание дочери.-0-