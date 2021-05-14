За оскорбление милиционера задержан минчанин - возбуждено уголовное дело

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. За оскорбление милиционера задержан житель Минска - возбуждено уголовное дело. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

"На 33-летнего минчанина вышли оперативники могилевского управления ГУБОПиК МВД. Минувшей зимой в экстремистском Telegram-канале, используя вымышленный никнейм, он оставил оскорбительные комментарии в адрес горецкого милиционера", - рассказали в МВД.

Минчанин в содеянном раскаялся и пояснил, что оставлял посты на эмоциях под воздействием деструктивных Telegram-каналов.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за оскорбление представителя власти.-0-