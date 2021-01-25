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25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. За оскорбление милиционеров задержан минчанин, сообщили БЕЛТА в МВД.
"Сотрудники столичного управления ГУСБ МВД установили 38-летнего мужчину, который систематически оставлял в Telegram-каналах оскорбительные комментарии в адрес правоохранителей. Материалы проверки направлены следователям для дачи правовой оценки действиям задержанного", - рассказали в МВД.
Ранее подозреваемый привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления, а к административной - за участие в несанкционированных массовых мероприятиях и неповиновение законному распоряжению должностного лица при исполнении им служебных полномочий.-0-