27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За оскорбление помощников прокурора задержаны двое минчан. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

"На мужчин 33 и 44 лет вышли оперативники ГУБОПиК. В деструктивном Telegram-канале один из минчан оставил оскорбительные слова в адрес помощника прокурора Фрунзенского района столицы. В квартире неработающего комментатора обнаружены и изъяты баллоны с краской и незарегистрированная символика. В том же Telegram-канале оскорбительные слова в адрес уже другого помощника этого прокурора написал и столичный предприниматель", - рассказали в МВД.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и признали их подозреваемыми по уголовным делам, возбужденным за оскорбление представителя власти.-0-