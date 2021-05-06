За оскорбление правоохранителей задержан работающий врачом в России белорус

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. За оскорбление правоохранителей задержан белорус, работающий врачом в России. Об этом в своем Telegram-канале проинформировала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"На 41-летнего уроженца Борисова вышли оперативники гродненского управления ГУСБ МВД. Его задержали в родном городе после приезда в гости к близким. Выяснилось, что минувшей зимой в экстремистском Telegram-канале борисовчанин оставил многочисленные оскорбительные комментарии в адрес милиционеров, работников прокуратуры и судов. Для виртуального буллинга он использовал различные никнеймы", - рассказали в МВД.

Мужчина раскаялся в содеянном и пояснил, что оставлял посты на эмоциях под воздействием деструктивных Telegram-каналов. В Беларуси он работал врачом-наркологом, однако был уволен за прогул.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за оскорбление представителей власти.-0-