За оскорбление Президента задержан грузчик из Гродно

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. За оскорбление Президента и растление малолетнего задержан грузчик из Гродно. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

"На 50-летнего жителя Гродно вышли оперативники по противодействию торговле людьми областного УВД. Мужчина более двух лет совращал малолетнего школьника. В ходе оперативных мероприятий выяснилось, что в ноябре этого года он неоднократно оставлял в соцсетях негативные комментарии в адрес главы государства", - рассказали в МВД.

В отношении мужчины возбуждены уголовные дела за оскорбление Президента, а также насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении заведомо малолетнего.

Фигурант водворен в ИВС. Вместе со следователями продолжается работа по установлению иных эпизодов его противоправной деятельности. Есть основания полагать, что подозреваемый имеет отношение к другим преступлениям против половой неприкосновенности или половой свободы.-0-