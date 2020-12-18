За оскорбление сотрудника милиции в Жодино возбуждено уголовное дело

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители установили личности семи человек, которые подозреваются в оскорблении представителя власти, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Минского облисполкома.

Один из них находится за рубежом, остальные проживают на территории Минской области, уточнили в УВД.

В сентябре под выдуманными никнеймами фигуранты размещали оскорбительные комментарии в адрес сотрудника Жодинского ГОВД. В качестве площадки для высказывания своих мыслей выбрали социальную сеть "Одноклассники" и Telegram-канал "Жодино для жизни".

В УВД добавили, что все семеро неоднократно привлекались к административной ответственности, некоторые и к уголовной.-0-