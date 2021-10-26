За оскорбление сотрудника ОМОНа задержана могилевчанка

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26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники ГУСБ МВД установили 53-летнюю жительницу Могилева, которая оскорбила сотрудника ОМОН ГУВД Мингорисполкома. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
"Инцидент произошел в сентябре 2020 года. Женщина в социальной сети оставила оскорбительный комментарий в адрес правоохранителя. Свой поступок аргументировала тем, что поддалась влиянию деструктивных Telegram-каналов", - рассказали в ГУВД.
Задержанная нигде не работает, ранее в поле зрения правоохранителей не попадала.
Следователи дали правовую оценку действиям женщины и признали ее подозреваемой по уголовному делу, возбужденному за оскорбление представителя власти.-0-