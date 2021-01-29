29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. За оскорбление участкового инспектора задержан минчанин. Информацию об этом пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова разместила в официальном Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.

"Сотрудники столичного управления ГУСБ МВД вышли на 33-летнего мужчину, который в декабре прошлого года в деструктивном Telegram-канале оставил оскорбительный комментарий в отношении участкового инспектора милиции Партизанского РУВД Минска. Задержанный признал свою вину и раскаялся в содеянном. Для дачи правовой оценки его действиям материалы проверки переданы следователям", - рассказали в МВД.

Минчанин неоднократно привлекался к административной ответственности по линии ГАИ, а также за участие в протестах.

"Оперативники продолжают работу по установлению лиц, угрожающих милиционерам или оскорбляющих их в интернете", - добавили в ведомстве.-0-