За оскорбление в интернете судьи минчанке грозит уголовная ответственность

2 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. За оскорбление в интернете судьи Ленинского района Могилева жительнице Минска грозит уголовная ответственность. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

В конце декабря 2020 года в комментарии к статье о судье из Могилева на одном из новостных сайтов в интернете 64-летняя минчанка разместила информацию, оскорбляющую честь и достоинство сотрудницы судебного органа, рассказали в УВД. Противоправные действия женщины были пресечены, а комментарий удален.

Виновная рассказала оперативникам, что судью лично не знает, какой-либо неприязни и претензий не имеет, а комментарий оставила, будучи в депрессивном состоянии.

Следователи дали правовую оценку действиям жительницы столицы и возбудили против нее уголовное дело за оскорбление судьи (ст. 391 Уголовного кодекса).-0-